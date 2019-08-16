الطائرات التركية تقصف قنديل لأكثر من ساعة

2019/08/16 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قامت طائرات حربية تركية اليوم الجمعة بقصف مناطق في سفح قنديل شمالي العراق.

وقال الرئيس المشترك لبلدية سفح قنديل محمد حسن في تصريح صحفي، ان "الطائرات الحربية التركية قصفت ظهر اليوم مناطق جبال بيبالان وساوين وبيرمكيان في سفح قنديل ولمدة اكثر من ساعة من الزمن،" مشيرا الى "عدم وقوع خسائر بشرية جراء القصف".واضاف ان القصف الحق خسائر مادية كبيرة بالبيئة والاراضي في المنطقة، لافتا الى ان طائرات التجسس التركية تحلق باستمرار في سماء المنطقة".انتهى

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