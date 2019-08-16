2019/08/16 | 19:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج اربح مع تيسير - 2019/8/16) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zPY4_DJpqJs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج اربح مع تيسير - 2019/8/16) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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