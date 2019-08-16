مايكروسوفت تحث مستخدمي Windows 10 على سرعة التحديث

2019/08/16 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ويندوز 10/الشبكات الاجتماعية

حثت شركة مايكروسوفت مُستخدمي نظام التشغيل Windows 10 من عملائها على ضرورة تحديث أنظمتهم فوراً، بسبب نقاط ضعفٍ «حرجةٍ».

وقالت الشركة إن نقاط الضعف يُحتمل أن تكون «دوديةً»، وهو ما يعني أن الأجهزة المتأثرة بها قد تنشر الفيروسات والبرمجيات الخبيثة دون أي تدخُّلٍ من المُستخدم، وفق ما نقلته شبكة CNN الأمريكية.

وكتب سايمون بوب، مدير قسم الاستجابة للحوادث بشركة مايكروسوفت، في منشورٍ على مدونةٍ، يوم الثلاثاء 13 أغسطس/آب 2019، قائلاً إن هناك «احتمالاً لتضرُّر مئات الملايين من الأجهزة».

وأضاف: من المهم إصلاح الأجهزة المتضررة بأسرع ما يُمكن؛ بسبب الخطر المتصاعد المرتبط بنقاط الضعف الدودية كهذه، ويُمكن إيجاد التحديثات المتعلقة بذلك في دليل تحديثات مايكروسوفت الأمنية.

ويُعد مُستخدمو Windows 10 الذين يُشغلون خاصية التحديث التلقائي، في مأمنٍ بالفعل.



أما أولئك الذين يُحدثون أنظمتهم يدوياً فبإمكانهم النقر على أيقونة البحث وكتابة «تحديث Windows»، للوصول إلى أدوات التحديث.

أما أنظمة التشغيل الأخرى مثل Windows XP، فإنها لم تتأثر بالمشكلة.

ويُعتبر Windows 10 أكثر أنظمة تشغيل الحواسيب المكتبية انتشاراً، وفقاً لـNet Marketshare، وتُقدر مايكروسوفت أن أكثر من 800 مليون جهازٍ في العالم تستخدم نظام التشغيل Windows 10.

المصدر: عربي بوست

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