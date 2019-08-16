الحشد الشعبي يعلن نجاح خطة عيد الأضحى في النجف

2019/08/16 | 19:54

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، تدمير مضافات وأنفاق لداعش بعملية أمنية في كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قطعات الفرقة الخامسة المتمثلة بالفوج الآلي واللواء 15، تمكنت اليوم، ومن خلال

بغداد اليوم - الموصل

كشف مصدر عسكري عراقي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل العملية الأميركية، التي أعلنت واشنطن تنفيذها اليوم، قرب مطار القيارة جنوب مدينة الموصل.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأميركية أجرت قبل يومين جولة استطل

بغداد اليوم _ ديالى

اعلن مجلس محافظة ديالى، الجمعة، اعتقال اثنين من "أبرز" ممولي تنظيم داعش في تلال حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة نفذت عملية نوعية

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