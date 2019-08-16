عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب تلغي زيارتها لإسرائيل: لن أخضع لعنصريتهم

2019/08/16 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت عضو الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، اليوم الجمعة، عن إلغاء زيارتها إلى إسرائيل التي كان من المفترض أن تقوم بها لزيارة جدتها، مشددة على انها لن تخضع لسياسة إسرائيل العنصرية.

وغرّدت طليب على حسابها في موقع "تويتر"، وتابعتها "الغد برس"، قائلة "عندما فزت (بعضوية الكونغرس الأمريكي، أعطيت الشعب الفلسطيني الأمل أن هناك من سيقول الحقيقة أخيرا حول الأوضاع غير الإنسانية".

وأضافت "لا أستطيع السماح لدولة إسرائيل بأن تأخذ هذا النور عبر إهانتي واستغلال حبي لجدتي من أجل إخضاعي لسياساتها الجائرة والعنصرية".

وتابعت طليب "إسكاتي والتعامل معي كمجرمة ليس ما تريد جدتي أن تراه مني، سيقتل هذا الأمر قطعة مني، لقد قررت أن زيارة جدتي في هذه الظروف الجائرة سيخالف كل ما أؤمن به- الوقوف ضد العنصرية والجور والظلم".

وكانت إسرائيل قد رفضت أمس الخميس، السماح لطليب ونظيرتها إلهان عمر بزيارتها، بذريعة أن "هاتين النائبتين تسعيان إلى إلحاق الضرر بإسرائيل وتقودان حملة لمقاطعتها في الكونغرس"، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد تغريدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول القضية.

وبعد يوم من قرار عدم السماح لعمر وطليب بزيارتها، سمحت إسرائيل للأولى بزيارة جدتها في الضفة الغربية، على أن تكون أهداف الزيارة "إنسانية" فقط، وهو ما رفضته عضوة الكونغرس.

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