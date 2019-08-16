2019/08/16 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، تنفيذ حملة ضد العمال الاجانب المخالفين لشروط الاقامة في العراق، فيما اكدت القبض على عدد منهم.وقالت الوزارة في بيان تلقت، “خطوة برس” ، نسخة منه، إنه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ياسين الياسري والمتضمن إبعاد البنغلادش المخالفين لشروط الإقامة أجرت مديرية شؤون الإقامة هذا اليوم الجمعة الموافق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تنفذ حملة ضد العمال الاجانب المخالفين وتقبض على عدد منهم وكالة خطوة برس.

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