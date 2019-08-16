الدفاع : دواعش الباغوز قاموا في الآونة الأخيرة بمحاولة التأثير على الأمن الوطني

2019/08/16 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، إن الحملة الأمنية، التي تم إطلاقها أمس الخميس، تهدف إلى ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية في عدة مناطق عراقية.

وأوضح الخفاجي في تصريح صحفي أنه "جرى إطلاق 3 عمليات أمنية بناءً على معطيات ومعلومات استخباراتية،" مضيفا "المعطيات المتوفرة تقول إن بعض الإرهابيين الذين تمكنوا من الهروب بعد عملية الباغوز قاموا في الآونة الأخيرة بمحاولة التأثير على الأمن الوطني".وتابع: "هؤلاء الإرهابيون تمكنوا من الاختباء بين المدنيين، ثم حاولوا إعادة ترتيب أمورهم للتأثير على الرأي العام".وأردف الخفاجي قائلا: "المعركة مع داعش استخباراتية بحتة، هي معركة تتميز بتحديد الأهداف من خلال الإجراءات الاستخباراتية، وبعدها التخطيط لتنفيذ العمليات النوعية".وكانت القوات الأميركية في العراق أعلنت شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لداعش الإرهابي، شمالي العراق، بالتنسيق مع الجيش العراقي.وقالت القيادة الأميركية الوسطى في بيان، مساء الخميس، إن جنودا أميركيين يقومون بمهمة ضد مواقع لداعش، بالقرب من مطار القيارة في الموصل، جنوبي محافظة نينوى.وأضافت أن العملية تهدف إلى القضاء على الخلايا النائمة، وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي.وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في وقت سابق من اب الجاري، إن داعش "يعاود الظهور" في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد، وأنه "عزز قدراته" في العراق

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