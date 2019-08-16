بالصور .. متظاهرو التحرير يرددون هتافات شعبية دعمـا للجيش العراقي

2019/08/16 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مئات المواطنين في ساحة التحرير عصر اليوم دعما للجيش العراقي وتضحيات المقاتلين وردا على المسيئين للقوات الامنية.وردد المتظاهرون هتافات شعبية واهازيج وطنية تغنت بتضحيات مقاتلينا الابطال وصمودهم لتحقيق الانتصار النهائي على عصابات داعش الارهابية وتحرير الاراضي العراقية .كما طالب المتظاهرون الحكومـة بمقاضاة كل من اساء الى تشكيلات الجيش العراقي ، او يحاول […]

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