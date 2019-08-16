اكتشاف ألماس من قلب الأرض.. عمره 4.5 مليار سنة

2019/08/16 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكتشف باحثون مخزونا قديما من الماس بالقرب من قلب الأرض، على بعد أكثر من 410 كيلومترات،، قبل أن يطفو على السطح بسبب انفجار بركاني عنيف.ووفقا للباحثين، فقد ظل مخزون الماس، قرب محور الأرض طوال أكثر من 4.5 مليار سنة، أي قبل تكوّن القمر، لكنه طفا على السطح بسبب الانفجار البركاني العنيف في منطقة […]

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