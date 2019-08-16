2019/08/16 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6RpZJw1bbuU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبناء الديانة المسيحية يأملون بديمومة السلام بعد تحرير مدنهم من سيطرة داعش الإرهابي - تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أبناء الديانة المسيحية يأملون بديمومة السلام بعد تحرير مدنهم من سيطرة داعش الإرهابي - تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).