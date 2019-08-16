شؤون الداخلية تعلن اعتقال متهم في ميسان سرق 600 مليون دينار

2019/08/16 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية في محافظة ميسان، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم سرق مبلغ 600 مليون دينار من صيرفة في البصرة.

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