بعملية أمنية.. الشرطة الاتحادية تعلن تدمير مضافات وأنفاق في كركوك

2019/08/16 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، تدمير مضافات وأنفاق لداعش بعملية أمنية في كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه إن "قطعات الفرقة

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