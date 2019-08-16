2019/08/16 | 20:03

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بالصور..



ادارة الحبانية السياحية توزع اكياس النفايات للسواح القادمين للمدينة

الجمعة

16

أب

2019 :

07:52 pm

16

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