2019/08/16 | 20:03

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الخزعلي يدعو الحكومة لارسال قانون موازنة ٢٠٢٠ للبرلمان

النائب فالح الخزعلي

ادعوا الحكومة الاتحادية لأرسال قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ إلى مجلس

النواب لتكون اول اعماله لاهميتها لتوفير الخدمات وبناء

الدولة

النائب فالح الخزعلي

تأخر احالة المشاريع في موازنة ٢٠١٩ سببه الحكومة الاتحادية

والمحلية والى الان لم تحال اغلب المشاريع مما أعطى انطباع سيء

للمواطنين عن قانون الموازنة الاتحادية

النائب فالح الخزعلي

تعهد السيد رئيس الوزراء بأن تكون موازنة ٢٠٢٠ مميزة ونتطلع لورودها

لمجلس النواب على أن لا تكون موازنة قروض وموازنة كلاسيكية

كسابقاتها وايضا ان يتحقق فيها شرط العدالة

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