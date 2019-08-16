الناقلة الإيرانية

2019/08/16 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوكالة، أن "الناقلة التي غيرت اسمها لـ Adrian Darya نيران البحر الحمراء" بالفارسية) ورفعت علم إيران، بدأت تتحرك في الميناء بعد أكثر من شهر من التوقف، كما لوحظ الدخان من مدخنتها أكثر كثافة مما كان سابقا".ويأتي ذلك بعد يوم من قرار سلطات جبل طارق، التابعة للتاج البريطاني، الإفراج عن الناقلة التي احتجزتها في الرابع من تموز بمساعدة لندن، بدعوى تصديرها النفط إلى سورية خرقا للعقوبات الأوروبية، فيما جاء قرار الإفراج رغم طلب الولايات المتحدة تمديد فترة احتجازها.

انتهى.ص.هـ.ح.

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