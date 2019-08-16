2019/08/16 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC تزعم فتاة شابة أنها نشرت تغريدة على حسابها في تويتر من “ثلاجة ذكية”، توجد في منزلها، إلا أن الخبراء لم يصدقوا هذه المزاعم.وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية، إن الشابة التي تملك حسابا على تويتر تحت مسمى “دوروثي” نشرت الأسبوع الماضي تغريدة تقول فيها إن والدتها منعتها من استخدام هاتفها، مضيفة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغريدة على تويتر من ثلاجة ذكية تثير حيرة الخبراء المركز الخبري الوطني.

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