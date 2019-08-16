ماذا تعرف عن معامل صواريخ حزب الله؟

2019/08/16 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تعود مسألة معامل #صواريخ #حزب_الله في #لبنان، إلى الواجهة بعد تأكيد #رئيس_الوزراء اللبناني #سعد_الحريري، أن بلاده تناقش هذه #القضية مع #الولايات_المتحدة وأطراف في #الداخل اللبناني.الحريري […]

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