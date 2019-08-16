الفنان المسرحي فالح حسن غانم في ذمة الخلود

2019/08/16 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الجمعة، الفنان المسرحي فالح حسن غانم الذي وافته المنية اليوم في البصرة.

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