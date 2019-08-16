مستشار رئيس الوزراء: العراق كان لاعباً رئيساً في حل أزمة ناقلة النفط الإيرانية

2019/08/16 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار رئيس الوزراء عبدالحسين الهنين، اليوم الجمعة، ان العراق كان لاعباً رئيساً في حل أزمة احتجاز الناقلة الإيرانية في مضيق جبل طارق

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