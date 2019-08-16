دمير مضافات وأنفاق لداعش بعملية أمنية في كركوك

2019/08/16 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

اعلنت

قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، تدمير مضافات وأنفاق لداعش بعملية أمنية في

كركوك.

وقالت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قطعات الفرقة

الخامسة المتمثلة بالفوج الآلي واللواء 15، تمكنت اليوم، ومن خلال عملية تفتيش

وتمشيط قرية دلس ضمن قاطع المسؤولية في كركوك، من تدمير ثلاث مضافات ونفقين

لعصابات داعش عثر بداخلها على 15 عبوة ناسفة ومساطر مفخخة وكميات من عتاد BKC، بالإضافة الى افرشة ومؤن غذائية وادوات

مطبخ تم اتلافها بالكامل”.

واضافت:

“كما تمكنت قطعات اللواء 20 بإسناد الفوج الآلي واثناء تفتيش قرية الحميرة

الكبرى وقرية العطشانة في ناحية الرشاد من العثور على مضافتين للعدو عثر بداخلها

على جليكان معبأ بمادة C4

وعبوات ناسفه عدد2 ومسطرة تفجير عدد2 بالاضافة الى لوح للطاقة الشمسية وعاكسة وجعب

عتاد عدد12 وصواعق تفجير عدد15 و فتيل عبوات بطول10 متر و خيمة 180باون وازياء

عسكرية للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وكذلك مواد طبية واخرى كهربائية مختلفة

وعدة طبخ ومواد غذائية وثلاجة”.

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