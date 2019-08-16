التهاب الشعب الهوائية وكيفية علاجه بطرق طبيعية

2019/08/16 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التهاب الشعب الهوائية

التهاب الشعب الهوائية هو التهاب يحدث في بطانة شعبتا القصبة الهوائية، اللتين تحملان الهواء من الرئتين وإليهما، وعادةً ما يسعل المصابون بالتهاب الشعب الهوائية مخاطاً سميكاً، والذي يمكن أن يتغيّر لونه، وقد يكون التهاب الشعب الهوائية حاداً أو مزمناً.

الأفراد المُصابون بالتهاب الشعب الهوائية لديهم قدرة منخفضة على تنفس الهواء والأوكسجين، أيضاً، لا يمكن إزالة المخاط الثقيل أو البلغم من الشعب الهوائية، هنا يُمكنك أن تجد ما تحتاج إلى معرفته عن التهاب الشعب الهوائية وأعراضه وكيف يمكن علاجه.

التهاب الشعب الهوائية

ينشأ التهاب الشعب الهوائية الحاد غالباً من نزلات البرد أو أي عدوى أخرى في الجهاز التنفسي، فيمكن أن يكون سبب التهاب الشعب الهوائية الفيروسات والبكتيريا والجزيئات الأخرى التي تهيج أنابيب الشعب الهوائية، لذلك يكون شائع الحدوث، أما التهاب الشعب الهوائية المزمن فهو حالة مرضية أكثر خطورة، ويكون عبارة عن تهيج مستمر أو التهاب في بطانة أنابيب الشعب الهوائية ينتج غالباً عن التدخين.

عادةً ما يتحسن التهاب الشعب الهوائية الحاد المعروف أيضاً بالبرد الصدري في غضون أسبوع إلى 10 أيام دون آثار طويلة المدى، بينما قد يستمر السعال لأسابيع.

أسباب التهاب الشعب الهوائية

يحدث التهاب الشعب الهوائية الحاد بسبب الفيروسات، وهي عادة الفيروسات نفسها التي تُسبب نزلات البرد والإنفلونزا، المضادات الحيوية لا تقتل الفيروسات، لذلك لا يفيد هذا النوع من الأدوية في معظم حالات التهاب الشعب الهوائية.

السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب الشعب الهوائية المُزمن هو تدخين السجائر، كما يمكن أن يسهم تلوث الهواء، والأتربة، أو الغازات السامة في البيئة أو مكان العمل في الإصابة بهذا المرض.

التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال

ظهور التهاب الشعب الهوائية الحاد عند الأطفال سريع إلى حد ما، ويؤدي إلى أعراض حادة، ويستمر التهاب الشعب الهوائية الحاد عادة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، يمكن أن يُعزى حدوث هذا إلى حد كبير إلى العدوى الفيروسية.

الأطفال الذين يُعانون من التهاب الجيوب الأنفية والحساسية المُزمنة أو أولئك الذين يعانون من التهاب اللوزتين والأوردة اللحمية هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد، كما يتعرض الأطفال الذين يُعانون من نقص المناعة أو التليف الكيسي للإصابة بالعدوى البكتيرية الثانوية التي قد تؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية.

الوقاية من التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال:

– تأكدي من أن طفلكِ لا يختلط بأشخاص قد يُعانون من نزلة برد أو عدوى فيروسية، مثل الإنفلونزا.

– اطلبي من طفلكِ الامتناع عن مشاركة أوعية طعامه أو شرب أكواب مع الآخرين.

– تأكدي دائماً من أن طفلكِ يغسل يديه قبل تناول الطعام أو لمسه.

– عوّدي طفلكِ تغطية الفم بمنديل عند العطس أو السعال، وعندما لا يتوافر منديل، عليه أن يسعل في الكوع الداخلي.

– تنظيف وتطهير الأسطح حول الطفل لمنع انتشار العدوى.

– دعي الطفل يجلس أو ينام في وضع مستقيم لتخفيف أي مشاكل في التنفس.

– حاولي أن تُبقي طفلكِ في بيئة خالية من الدخان والملوثات وجزيئات الغبار، فالتنظيف المنتظم للمنزل ضروري للحفاظ على المنزل خالياً من الغبار والعث وغيره من مسببات الحساسية، يجب كذلك غسل ملاءات السرير والسجاد ولعب الأطفال والعناصر الأخرى التي يتكرر استخدام الطفل لها.

العلاجات المنزلية للسيطرة على التهاب الشعب الهوائية

من العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكن الاستعانة بها في حالات التهاب الشعب الهوائية:

1- غرغرة المياه المالحة

الغرغرة بالماء المالح يمكن أن توفر راحة سريعة من علامات وأعراض التهاب الشعب الهوائية، خاصة السعال والتهاب الحلق، فالملح يعمل كمُطهر يساعد على إخراج المخاط، وهذا بدوره يساعد في تقليل البلغم، ويُقلل من الالتهاب.

يُمكنك خلط ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، وإذا لزم الأمر، أضيفي كمية صغيرة من العسل لتحسين المذاق، يتم الغرغرة بالمحلول ثم بصقه بعد الغرغرة، وتكرار ذلك عدّة مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

2- العسل

العسل هو علاج جيد لكبح السعال، فبسبب القدرة المُضادة للبكتيريا والفيروسات في العسل، فإنه يسهم بشكل كبير في تخفيف السعال المرتبط بالتهاب الشعب الهوائية، ما يجعله يتمكن من المساعدة في تخفيف التهاب الحلق.

تُشير دراسة نُشرت في دورية أرشيف طب الأطفال والمراهقين في عام 2007 إلى أن العسل علاج مُفضل للسعال وصعوبة النوم المرتبطة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي في الأطفال الأكبر من عام.

يمكن مزج ملعقتين صغيرتين من العسل الخام مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وأعطيه لطفلكِ كل بضع ساعات لتخفيف الأعراض، كذلك فإن كوب من الحليب الدافئ مع العسل قبل النوم يمكن أن يُخفف من السعال ويُعزز النوم بشكل أفضل.

3- الزنجبيل

الزنجبيل هو علاج طبيعي ممتاز لعلاج التهاب الشعب الهوائية، يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات وزيادة المناعة، وهو فعال جداً في الحدّ من أعراض التهاب الشعب الهوائية.

تُشير دراسة نُشرت عام 2012 في أبحاث العلاج بالنباتات إلى أنه يمكن استخدام مركبات الزنجبيل المتميزة كأدوية مضادة للالتهابات في التهابات الجهاز التنفسي.

يُمكنك صنع شاي الزنجبيل العشبي عن طريق غلي 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون في الماء لمدة 15 دقيقة، وإضافة القليل من العسل للأطفال الأكبر من عام، وإعطائه لطفلك 2-3 مرات في اليوم.

4- الثوم

بسبب خصائصه المُضادة للفيروسات، يُعدّ الثوم مفيداً جداً في علاج التهاب الشعب الهوائية، وخاصةً التهاب الشعب الهوائية الحاد عند الأطفال.

تُشير دراسة أُجريت عام 2016 إلى أن الثوم كان ناجحاً في تثبيط نمو فيروس التهاب الشعب الهوائية، ما يجعله مكوناً فعالاً لعلاج التهاب الشعب الهوائية.

المصدر: عربي بوست

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