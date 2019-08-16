تسجيل ١٠٩ اصابة جراء حوادث السير والشجار خلال العيد شمال بغداد

2019/08/16 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر طبي في مستشفى ضاري الفياض، الجمعة، باستقبال ٦٣ اصابة خلال ايام العيد جراء حوادث شجار و٤٦ اصابة جراء حوادث السير شمال بغداد.وذكر المصدر ل/المعلومة/ ان ” المستشفى استقبلت خلال ايام عطلة العيد اكثر من الف حالة طارئة ولمختلف الاصابات بعضها اجريت لهم تداخلات جراحية عاجلة”.واضاف ان “من بين الحالات الواردة […]

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