حزب بارزاني ينفي أنباء توسط زعيمه للمصالحة بين تركيا وحزب العمال

2019/08/16 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الجمعة، حقيقة توسط مسعود بارزاني بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية.

وقال المستشار الاعلامي في مكتب بارزاني، كفاح محمود، في بيان تلقت “كلماش برس”، نسخة منه، إن “بعض وسائل الاعلام تناقلت خبرا مفاده ان مسعود بارزاني المح اثناء زيارته لبعض القرى المتاخمة للحدود مع تركيا بانه مستعد لعقد مصالحة بين حزب العمال وتركيا من أجل حقن الدماء الكردية وتجنيب منطقة كردستان مزيداً من الصراع”.

وأكد محمود، أن “الخبر عار عن الصحة تماما، وان بارزاني لم يذكر في حديثه اي شيء من هذا القبيل”، مبينا أنه “وللاسف اعتمدت تلك الوسائل على مصدر نكرة غير صحيح مفبركة اخبار وهمية لا اساس لها من الصحة”.

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