2019/08/16 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص في تغريدة له..الصدر ينصح عبد المهدي بالاستقلالية وعدم الميول لطرف اخر المركز الخبري الوطني.

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