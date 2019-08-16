2019/08/16 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية في سوكوتا / غامبيا الشيخ علي انغيت فرحاً مستبشراً بقدوم الشيخ حسام البيجاوي ممثل المرجع اليعقوبي دام ظله الوارف والتقى مع المبلغين والموالين في مقر لجنة الإصلاح وخلال حديث الشيخ البيجاوي تطرق لرسائل المرجع إلى الزعماء السياسين وقادة الدين التي تؤكد على إرساء القواعد في بناء الشباب، وتعتمد مبدأ التعايش، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فضل الأئمة ودورهم في إرساء مكارم الأخلاق وحوار الأديان مضمون رسالة المرجعية لغامبيا النعيم نيوز.

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