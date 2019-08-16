2019/08/16 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ النجف

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، طالبه فيها بالحفاظ على هيبة الدولة ومعاقبة "ذوي الانتماءات الخارجية"، فيما انتقد عدم تحقيق "أي تقدم" بملف مكافحة الفساد.

بغداد اليوم - نينوى

أكدت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى انتصار الجبوري، اليوم الجمعة، ان تعويضات المتضررين جراء الإرهاب والعمليات العسكرية في المحافظة، والجانب الخدمي فيها "دون المستوى المطلوب".

وقالت الجبوري في حديث خصت به (بغداد ال

بغداد اليوم - بغداد

كشف مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الجمعة، حقيقة "توسط" بارزاني بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية.





وقال المستشار الاعلامي في مكتب بارزاني، كفاح محمود، في بيان تلقته "بغداد

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت هيأة النزاهة، اليوم الجمعة، ضبطها 3 موظفين، بينهم مسؤول، متلبسين بالرشوة في منفذ أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقال إعلام الهيأة في بيان، إن "ملاكات مديريَّة تحقيق هيأة النزاهة في محافظة البصرة تمكنت، بعد متابعةٍ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصدر يوجه رسالة مهمة إلى عبد المهدي ويطالبه بمعاقبة هؤلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصدر يوجه رسالة مهمة إلى عبد المهدي ويطالبه بمعاقبة هؤلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).