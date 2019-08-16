2019/08/16 | 20:26

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الصدر يطالب عبد المهدي بالالتزم بالاستقلالية والحذر من الدولة الع

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الصدر يطالب عبد المهدي بالالتزم بالاستقلالية والحذر من الدولة العميقة ومكافحة الفساد

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