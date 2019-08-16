صحيفة يهودية: العراق يتسبب بفرقة بين امريكا واسرائيل

2019/08/16 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف تفقدك العدسات اللاصقة البصر؟

متابعة/ الغد برس:

تناولت وسائل اعلام عربية وغربية، اليوم الجمعة، نصيحة طبية الى نساء تحذر من ارتداء العدسات التجميلية البصرية اثناء الاستحمام.

وجاء ذلك بعد حادثة فقدان سيدة بريطانية بصرها مؤخرا اثر استحمامها دون نزع العدسات البصرية اللاصقة.

ووفق

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