مجلس البصرة يعلن عن وجود ٤٧ الف دار متجاوزة

2019/08/16 | 20:32

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اعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن وجود اكثر من ٤٧ الف دار تجاوز في مركز المدينة جراء نقص خدمات البنى التحتية في

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