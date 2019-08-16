وزارة النقل تشرع بنقل جثامين العراقيين المتوفين بالحج

2019/08/16 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، الشروع بنقل جثامين الحجاج العراقيين الذين توفوا اثناء تأدية مناسك الحج في الديار المقدسة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت"العهد

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