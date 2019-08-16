مخيّم الحياة لتجمع أشبال وزهرات كشافة مار كوركيس في دير القديسة بربارة

2019/08/16 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل في مبادرة ليست الاولى من نوعها رعت خورنة كنيسة مار كوركيس نشاط كشافة مار كوركيس بدعمها لعمل مخيم لفرقة الاشبال والزهرات ولكثرة حديث قادة الكشافة في محضاراتهم الاسبوعية عن المخيمات الكشفية واهميتها في تنشئة الكشافة ودورها في خلق وإبراز قدرات الشباب.أبرزوا اشبال وزهرات كشافة مار كوركيس إشتياقهم ولهفتهم للمشاركة …

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