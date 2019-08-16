النقل تعلن الشروع بنقل جثامين الحجاج العراقيين الذين توفوا اثناء تأدية المناسك

2019/08/16 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

وزارة النقل، الجمعة، الشروع بنقل جثامين الحجاج العراقيين الذين توفوا اثناء

تأدية مناسك الحج في الديار المقدسة.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم الشروع بنقل

جثامين الحجاج العراقيين الذي وافتهم المنية خلال تأديتهم مناسك الحج””.

واضافت

الوزارة، أنه “سيتم نقلهم على متن طائرات الخطوط الجوية العراقيه مجاناً عبر

رحلاتها القادمة من الديار المقدسة”.

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