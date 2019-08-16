منتخب الشباب يتعادل سلباً مع نظيره القطري

2019/08/16 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل منتخب الشباب لكرة القدم 0-0 مع نظيره القطري.وتعادل المنتخبان سلباً في مباراة ودية استعداد لبطولة غرب آسيا

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