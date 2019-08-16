2019/08/16 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتابعون في برنامج الحصاد هذه الليلة 16 – اب – 2019

ملف كركوك ..



الصراع يعود الى الواجهة مجددا بشأن منصب المحافظ..

ماذا قال عرب كركوك حيال استحقاقهم في المرحلة الجديدة؟

هل ستنتهي عقدة الصراع بين هذا التثليث القومي في المحافظة.

-غريس 1 تبحر من مضيق جبل طارق تاركة خلفها خيبة اميركية

-ماذا تحمل الجمهورية الاسلامية في ايران من مفاجئات في

المستقبل؟

-هل سترضخ امريكا لمعادلة القوى الجديدة في المنطقة بعد انتكاساتها

المتكررة؟

تابعونا على شاشة قناة افاق الساعة 1:00 من مساء اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تتابعون في برنامج الحصاد هذه الليلة 16 – اب – 2019) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تتابعون في برنامج الحصاد هذه الليلة 16 – اب – 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).