2019/08/16 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اوضحت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة اليوم الجمعة تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها في منفذ أم قصر الشمالي، إذ أسفرت العمليَّة عن ضبط ثلاثة موظفين متلبسين بجريمة الرشوة.وأكد بيان للدائرة تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تمكن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيأة في محافظة البصرة، بعد متابعةٍ وتحرٍّ وجمع معلوماتٍ، وبموجب مذكرةٍ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة توضح تفاصيل ضبطها موظفين متلبسين بالرشوة في منفذ أم قصر وكالة خطوة برس.

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