2019/08/16 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي ايران المؤتمر الثاني لنشطاء الزيارة الأربعينية للامام الحسين عليه السلام حرصا على المزيد من التنسيق لتقديم الخدمات المنوعة والتسهيلات اللازمة لملايين الزوار الذي يحيون المناسبة في مدينة كربلاء المقدسة من كافة دول العالم.بنداء “لبيك يا حسين” أعلنت المواكب الحسينية استعداداتها لبدء التحضيرات لاستضافة الملايين في موسم الزيارة الأربعينية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعدادات في ايران لإقامة أكبر تظاهرة مليونية في كربلاء النعيم نيوز.

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