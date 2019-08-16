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شاهد بالفيديو.. مراسلونا: تنديد شعبي واسع بالتصريحات المسيئة للجيش العراقي


شاهد بالفيديو.. مراسلونا: تنديد شعبي واسع بالتصريحات المسيئة للجيش العراقي
2019/08/16 | 20:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 2AWBrN7Ta60

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