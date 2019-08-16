2019/08/16 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول وشهود عيان يوم الجمعة ان شابا غرق في نهر بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وقال المصدر والشهود ان جثة تم انتشالها من النهر المحاذي لقرية "قرخي" في ناحية "شورش" التابعة لجمجمال.

واضاف المصدر والشهود ان الجثة لشاب يُدعى (م، ع، ك) يبغ من العمر حوالي 23 عاما وهو متزوج ومن اهالي الناحية، مشيرا الى انه غرق اثناء محاولته اصياد السمك وتم نقل جثته الى مستشفى "الشهيد بيشرو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شاب عشريني غرقا في نهر بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة شاب عشريني غرقا في نهر بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).