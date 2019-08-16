2019/08/16 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودياً منتخبنا الشبابي يتعادل مع نظيره القطري سلبياً استعداداً لبطولة غرب آسيا

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