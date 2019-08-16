النقل: الشروع بنقل جثامين الحجاج المتوفين خلال تأديتهم مناسك الحج مجاناً

2019/08/16 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل،اليوم الجمعة، الشروع بنقل جثامين الحجاج العراقيين الذي وافتهم المنية خلال تأديتهم مناسك الحج مجاناً.

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