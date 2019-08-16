وزارة الدفاع : المعركة مع داعش استخباراتية وقواتنا تعمل على إنهاء خطر الخلايا النائمة

2019/08/16 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي

وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي في العراق بالاستخباراتية

وقال الخفاجي في تصريح، إن الحملة الأمنية التي تم إطلاقها مؤخرا تهدف إلى ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية في عدد من المناطق بعموم البلاد، مبينا أن العمليات انطلقت بناءً على معطيات ومعلومات استخباراتية.

واشار الى أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن بعض الإرهابيين الذين تمكنوا من الهروب بعد عملية الباغوز قاموا في الآونة الأخيرة بمحاولة التأثير على الأمن الوطني، موضحا أن الإرهابيين تمكنوا من الاختباء بين المدنيين، ثم حاولوا إعادة ترتيب أمورهم للتأثير على الرأي العام.

وأضاف، أن المعركة مع داعش استخباراتية بحتة وتتميز بتحديد الأهداف من خلال الإجراءات الاستخباراتية، وبعدها التخطيط لتنفيذ العمليات النوعية.

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