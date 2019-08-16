صالح يؤكد للحكيم أهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها

2019/08/16 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح لرئيس تيار الحكمة عمار

الحكيم، الجمعة، على أهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها، وتطوير الأداء العام في

عدة جوانب.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان “النور نيوز”

نسخة منه، ان “صالح استقبل، اليوم، الحكيم وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات

الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وسبل دعم تنفيذ البرنامج الحكومي”.

وشدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، على “أهمية تكثيف

الحوار السياسي البنّاء بين جميع القوى والأطراف العراقية، ودعم الحكومة لتنفيذ

برنامجها، وتطوير الأداء العام في الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية.”

وأشار إلى أن” التحديات التي تواجه العراق سواء في

مستوى تقديم الخدمات التي يستحقها الشعب العراقي، أو التوترات الإقليمية التي تلقي

بظلالها على أمن البلاد واستقرارها، يتم التصدي لها من خلال روح التآزر والعمل

المشترك”، مؤكداً أن “العمل السياسي الوطني سواء من داخل الحكومة أو

خارجها يصب في المحصلة في خدمة العراق وشعبه وتطوير الآليات الديمقراطية”.

من جانبه، أعرب الحكيم عن أمله بان تشهد المرحلة المقبلة

بناء مؤسسات الدولة الحديثة التي تلبي طموحات الشعب العراقي وتطور النظام الديمقراطي.

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