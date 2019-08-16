إغماء الكابتن يتسبب في هبوط طائرة خليجية بالكويت

2019/08/16 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

هبطت طائرة تابعة لإحدى الدول الخليجية اضطراريًا في

مطار الكويت، اليوم الجمعة، بعد تعرض قائدها لحالة إغماء قبل وصولها إلى وجهتها

المقصودة.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فإنّ سيارة الإسعاف

كانت بانتظار الطائرة فور هبوطها، حيث جرى نقل الكابتن لمستشفى الفروانية لتلقي

العلاج بسبب سوء وضعه الصحي.

وذكرت الصحيفة أنّ الطائرة استكملت رحلتها إلى وجهتها

بقيادة الكابتن البديل.

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