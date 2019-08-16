الحشد يعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بعيد الأضحى في النجف

2019/08/16 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، نجاح الخطة الامنية الخاصة

بعيد الأضحى في محافظة النجف.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه،

ان “اللواء الثاني ب‍الحشد الشعبي اكمل مهامه ضمن الخطة الامنية لعيد الأضحى

المبارك في محافظة النجف بنجاح”.

وأضاف أن “الخطة الامنية خضعت لإشراف مباشر من قبل

قيادة عمليات الفرات الاوسط”.

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