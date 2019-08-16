2019/08/16 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو اللجنة المالية حنين القدو، الجمعة، إن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية العام لسنة 2020، سيتم مناقشته في مجلس النواب بداية شهر أيلول المقبل".

وقال القدو في بيان اليوم ان "اللجنة لا تعلم حتى الان فيما إذا كان القانون يتضمن تخصيص درجات وظيفية من عدمه"، لافتا إلى أن "الفصل التشريعي الثالث للبرلمان سيشهد مناقشة قانون الموازنة والتصويت عليه".واشار إلى أن "استمرار الخروقات التي حدثت في قانون الموازنة عام 2019، سيعقد المشهد وسيؤدي الى تأخر إقرار موازنة 2020" مبينا ان "مشروع القانون قدر سعر برميل النفط الواحد بـ 56 دولار على أقل تقدير".وكان مقرر اللجنة أحمد الصفار، قد اكد في وقت سابق ان "موازنة 2020، ستكون مختلفة كليا عن الموازنة الحالية، فهي استثمارية اكثر مما هي تشغيلية، على عكس موازنة 2019، والتي سبقتها".واضاف، "سنعمل على تخصيص موازنة خاصة للمواطن، يتم فيها تخصيصات مالية الى شرائح وطبقات معينة من فئات الشعب العراقي، كالرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل، وغيرها".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف تفاصيل مهمة عن موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف تفاصيل مهمة عن موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).