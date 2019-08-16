صورة.. مايا دياب وأطلالة خارج المألوف!

2019/08/16 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..استعرضت الفنانة اللبنانية، مايا دياب ، مفي صورة نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” إطلالة جديدة غير مألوفة.

الأطلالة الجديدة أثارت ضجة كبيرة بين متابعيها الذين يتجاوز عددهم السبعة ملايين.

وحملت دياب في إطلالتها الجديدة حقيبتين نسائيتين، وهو أمر غير مألوف لدى النساء، وأكملت إطلالتها بإكسسوار غريب التصميم عبارة عن قفاز من الجلد.

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