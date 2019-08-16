2019/08/16 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحية طيبة ….أدون ملخص موضوعي وأضعه تحت أنظار الجهات المختصة والرأي العام : الاسم : ايمان يوسف هاشم الهاشمي / المهنة : محاسب قانوني ومراقب حسابات الجنسية : عراقية / أفتخر بأنتمائي الى بلدي العراق وكوني واحدة من أبناء الشعب العراقي ….قدمت شكوى مرتين الى السلطات القضائية }لا تخص أهل المهنة (مراقبي الحسابات){ …

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