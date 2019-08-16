2019/08/16 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تلقى ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة بإصابة مهاجمه البلجيكي إدين هازار الوافد اليه حديثا اثر تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ اثناء التدريب الجمعة بحسب ما أعلن نادي العاصمة.وكان هازار المنتقل الى ريال قادما من تشلسي الإنكليزي مقابل صفقة بلغت 100 مليون يورو يمني النفس بخوض المباراة الافتتاحية لفريقه ضد سلتا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضربة موجعة لريال مدريد بإصابة هازارد وكالة خطوة برس.

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