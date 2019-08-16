2019/08/16 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وسبل دعم تنفيذ البرنامج الحكومي

وأكد الرئيس برهم صالح، أهمية تكثيف الحوار السياسي البنّاء بين جميع القوى والأطراف العراقية، ودعم الحكومة لتنفيذ برنامجها، وتطوير الأداء العام في الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية.

واشار رئيس الجمهورية الى أن التحديات التي تواجه العراق سواء في مستوى تقديم الخدمات التي يستحقها الشعب العراقي، أو التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على أمن البلاد واستقرارها، يتم التصدي لها من خلال روح التآزر والعمل المشترك، مؤكداً إن العمل السياسي الوطني سواء من داخل الحكومة أو خارجها يصب في المحصلة في خدمة العراق وشعبه وتطوير الآليات الديمقراطية.

من جهته، أعرب السيد الحكيم عن أمله بان تشهد المرحلة المقبلة بناء مؤسسات الدولة الحديثة التي تلبي طموحات الشعب العراقي وتطور النظام الديمقراطي.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).