“أنصار الله“ تهاجم مطار أبها السعودي وتعطل حركة الملاحة

2019/08/16 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الجمعة، استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة مفخخة أدت إلى "تعطيل" حركة الملاحة الجوية في المطار.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة الموالية لأنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "سلاح الجو المسير ينفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف (كا 2) على مواقع حساسة في مطار أبها الدولي".

وأضاف سريع، أن "العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية"، مبينا أن "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية".

وسابقا، أعلن الحوثيون تنفيذ عمليات "واسعة" بعدد كبير من طائرات مسيرة نوع "كا 2" مستهدفة مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، ومطار نجران.

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الجمعة، عن مقتل اثنين من مسلحي داعش بقصف جوي على الحدود مع صلاح الدين.

وقال الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قصفا جويا استهدف احدى مضافات تنظيم داعش بالمنطقة المحص

بغداد اليوم _ النجف

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك في محافظة النجف.

وقال إعلام الحشد في بيان، إن "اللواء الثاني بالحشد الشعبي اكمل مهامه ضمن الخطة الامنية لعيد الأضحى المبارك بنجاح"، مبي

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، تدمير مضافات وأنفاق لداعش بعملية أمنية في كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قطعات الفرقة الخامسة المتمثلة بالفوج الآلي واللواء 15، تمكنت اليوم، ومن خلال

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